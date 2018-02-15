В Тюмени директор бизнес-центра почти полтора года не платил зарплату сотрудникам

В областном центре возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплат в ЗАО "СНП-Центр".

По данным следствия установлено, что с января 2016 года по апрель 2017-го директор организации не производил выплату заработной платы не менее чем четырем своим работникам. Предварительная сумма долга составила порядка 214 тысяч рублей.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, сейчас проводятся необходимые следственные действия и принимаются меры для возмещения задолженности работникам ЗАО "СНП-Центр".