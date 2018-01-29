Поездки в Тобольский кремль сделают более удобными

Мультимодальные перевозки из Тюмени до Тобольского кремля АО "Свердловская пригородная компания" планирует запустить с 1 февраля.
Из Тюмени до Тобольска пассажиры смогут доехать на электричке, а далее автобусом от железнодорожного вокзала добраться до кремля. Билеты на автобус будут продаваться в железнодорожных пригородных кассах Тюмени и у проводников пригородного поезда Тюмень–Тобольск–Тюмень. Расписание автобуса №5 Тобольского ПАТП увязано со временем прибытия и отправления пригородного поезда.
Стоимость билетов на автобус для пассажиров составит 19 рублей. При этом на проезд в пригородном поезде действуют все виды льгот, установленные федеральным и региональным законодательством. Продажа билетов открывается за 10 суток до отправления.
Как сообщили в пресс-службе СПК, первые десять пассажиров, купившие билет на поезд и автобус, получат в подарок портативное зарядное устройство для гаджетов.
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