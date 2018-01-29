Более тысячи селян прошли обучение в тюменской "Школе фермера"

Образовательный проект "Школа фермера" действует в Тюменской области по инициативе губернатора с 2016 года. За два года участие в проекте приняли более тысячи фермеров.

В прошлом году состоялось две серии "Школы фермера" в Тюменском, Викуловском, Сладковском, Ишимском, Абатском, Вагайском, Упоровском, Исетском, Омутинском, Нижнетавдинском районах.

– "Школа фермера" – собственная разработка Центра поддержки предпринимательства Инвестиционного агентства. Для её реализации мы привлекаем крупнейшие специализированные ассоциации и компании, занимающиеся образованием в сфере АПК. Например, "Молочную бизнес академию", "Национальный союз производителей говядины" и др. Проект задал тренд, сегодня подобные мероприятия проходят и в других регионах: например своя "Школа фермера" прошла в Москве в рамках выставки "Agrofarm", подобный проект теперь реализуется в Томской и Челябинской областях, – комментирует заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Алексей Бобов.

Цель проекта – увеличение производства молока и мяса. Одним из ключевых способов достижения этого является рост уровня профессиональных знаний, навыков. Проект состоит из серии занятий, раскрывающих вопросы создания фермы с нуля, предпринимательского дела, бизнес-планирования, профилактики болезней животных, кормления, выращивания телят, выбора оборудования. Интерес к проекту огромный: у современных фермеров большой запрос на знания.

Многие предприниматели стараются реализовать полученные знания на практике. Так, выпускник прошлого года ялуторовский предприниматель Максим Кропачев построил ферму с нуля: сегодня он занимается мясным скотоводством. Глава КФХ Татьяна Евтушкова приобрела 51 голову КРС племенных молочных пород. На её ферме уже родились 52 теленка.

Одним из самых главных итогов проекта является изменение представления о фермерстве. Современный фермер может зарабатывать большие деньги, развиваться и жить очень достойно. Именно формирование положительного образа фермера – это одна из ключевых задач проекта.

На мероприятия "Школы фермера" приезжали многие известные фермеры и эксперты российского уровня – Александр Саяпин, Роман Костюк, Николай Перов. Все они с большим интересом знакомились с проектом.

Проект получит своё развитие в 2018 году. Участие в проекте "Школа фермера" бесплатное!, напоминают в Инвестиционном агентстве.