Фестиваль еды "СВОЁ" в центре Тюмени посетили тысячи горожан

Горожане положительно оценили формат фестиваля фермерской еды "СВОЁ", проходивший на площади 400-Летия Тюмени 6 и 7 августа.

Вместо привычной уже сельхозярмарки горожанам предложили праздник: два дня выступлений творческих коллективов, мастер-классы, зоны отдыха перед сценой, тематические локации для ярких фото и, конечно же, много вкусных продуктов, которые не купишь в обычных магазинах и личное общение с теми, кто увлечен свои делом.

Фермеры - постоянные участники ярмарок тоже довольны: хороший спрос на продукцию, покупатели шли до закрытия фестиваля, правда, в соцсетях есть замечания касательно цен. Продавцы отмечают, что товар штучный, качественный, и не может стоить дешевле, чем торговых сетях.

"Отличное мероприятие, отлично подготовлено! С таким размахом, креативно! Я осталась очень довольна, почаще бы нас радовали такими мероприятиями. А какие у нас люди умелые, чего только не производят, как говорится, на всякий вкус", - поделилась впечатлением Алина Уханова в группе "Тюмень - наш дом".

Замгубернатора Владимир Чейметов на открытии фестиваля отметил важность таких мероприятий для мелких производителей, которым со своим товаром сложно попасть на прилавки магазинов и в заведения общепита. На фестивалях у них есть возможность расширить базу покупателей, найти заказчиков на продукцию, обменяться опытом.

Глава города Руслан Кухарук также отметил удачный формат ярмарки и рекомендовал сотрудникам администрации обратить внимание на организацию мероприятия.

Фестиваль фермерской еды "СВОЁ" является федеральным проектом, реализует его Россельхобанк при поддержке властей субъектов, в которых проводится мероприятие. Для фермеров участие в нем бесплатное. По словам директора Тюменского филиала Россельхозбанка Михаила Стебихова, фестиваль еды является логичным продолжением проекта банка "Школы фермера".