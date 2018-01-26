ЖК "Интеллект-квартал" предлагает тюменцам продуманный подход к жизни

В Тюмени стартуют продажи интеллект-квартала компании "Талан" – жилого комплекса в районе Тюменской слободы. Концепция проекта — интеллектуальный подход к важным для жителей ценностям.

Талан уже давно строит дома с ограниченным въездом для автомобилей, переменной этажностью, авторской архитектурой и концептуальным благоустройством.

18 января презентацию интеллект-квартала компания "Талан" провела специально для партнеров в Тюмени – агентств недвижимости и банков. Количество участников презентации почти вдвое превысило количество зарегистрировавшихся. Это еще раз подтверждает высокий интерес к компании и новому кварталу.

Сотрудники из разных городов представили партнерам ценности и подход компании "Талан", которая сейчас строит и проектирует в восьми городах России, от Твери до Хабаровска.

ЧТО ЖЕ НОВОГО ПОЯВИТСЯ В ИНТЕЛЛЕКТ-КВАРТАЛЕ?

Умная квартира

С помощью смартфона или планшета вы можете удаленно управлять подачей электричества в розетки, перекрывать воду, регулировать тепло, отслеживать, кто и когда вошел в ваше жилище. При этом всеми процессами можно управлять как по отдельности, так и создавать сценарии действий. Есть различные сценарии, которые можно настраивать под каждого члена семьи или определенную жизненную ситуацию — "отпуск", "утро", "гости".

Виртуальный консьерж

Чтобы попасть на территорию квартала и в свой подъезд, ключи больше не нужны.

Видеонаблюдение

Оно ведется в зоне подъездов, детских площадок и на входных группах.

Wi-Fi

Общедоступная сеть Wi-Fi во дворе позволяет всегда быть на связи и получать возможность высокоскоростного доступа в Интернет.

RFID-метки

Они позволяют системе определять: свой – чужой. Теперь не нужно беспокоиться за ребенка, который гуляет во дворе, вы всегда сможете определить его местонахождение.

Собственный сквер с интеллектуальными и развивающими площадками, зона workout, соседский центр – все это и не только вы увидите в интеллект-квартале.

В рамках презентации заместитель директора по маркетингу Наталья Гарифуллина представила клиентам мобильное приложение "Талан". Возможности приложения — быстрый поиск квартир, обзор ближайшей инфраструктуры и выбор лучшей планировки.

Познакомиться с материалами презентации и узнать больше можно в офисе продаж компании. Команда специалистов готова помочь выбрать, забронировать и купить умную квартиру в интеллект-квартале. Там можно выпить чашечку кофе и, не выходя из теплого офиса, в виртуальной комнате с помощью специальных очков погулять по своей будущей квартире, выбрать планировку и оценить все преимущества.

Вас ждут по адресу в Тюмени - улица Малыгина, 90. Время работы офиса: пн – пт с 9:00 до 20:00 (или до последнего клиента); в сб – с 10:00 до 15:00. Телефон: 283–434.

Проектная декларация и прочая правовая документация опубликована на сайте девелопера, фотографии предоставлены им же.