Тюменским предпринимателям помогают выйти на международный рынок

Центр поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области в 2017 году занял 13-е место в общероссийском рейтинге региональной инфраструктуры поддержки экспортеров, составленном Российским экспортным центром совместно с Министерством экономического развития РФ.

Всего в рейтинге оценивалась работа 50 центров из разных регионов России. "Первые строчки рейтинга занимают коллеги из других регионов с городами-миллионниками, а также из субъектов, обладающих выгодным географическим положением, в силу больших логистических хабов и международных портов", – отметил руководитель тюменского центра Кирилл Юрков.

Среди показателей, которые легли в основу рейтинга: количество малых и средних предприятий, получивших услуги центра и после этого вышедшие на экспорт своих товаров и услуг; география экспортных поставок региональных экспортеров, получивших поддержку в центре; количество компаний, привлеченных к услугам Российского экспортного центра благодаря информационной работе специалистов центра и так далее.

как сообщили в пресс-службе губернатора, Тюменская область активно работает в плане расширения поставок готовой продукции за рубеж.

Приоритетными экспортными направлениями в регионе являются деревообрабатывающая и химическая промышленность (производство изделий из синтетических материалов), пищевая промышленность и продукция АПК, нефтегазовое машиностроение.

По каждой отрасли в 2017 году разработаны дорожные карты по выводу предприятий на зарубежный рынок: проведены маркетинговые исследования, сделаны экономические расчеты, налажены международные контакты, подготовлены необходимые документы и так далее.

По трем отраслям: деревообработка, пищевая промышленность и АПК, изделия из синтетических материалов - разработано 189 дорожных карт по 27 товарным позициям в разрезе семи стран. Всем заинтересованным предпринимателям результаты исследований предоставляются бесплатно по электронной почте после обращения в Центр поддержки экспорта Инвестиционного агентства.

Эта работа продолжится и в 2018 году, а наиболее активные в плане экспорта бизнесмены смогут проявить себя в конкурсе "Лучший экспортер Тюменской области".

Новый шаг в реализации регионального приоритетного проекта "Международная кооперация и экспорт" - предоставление статуса партнерской точки присутствия Группы АО "Российский экспортный центр" в Тюменской области. Соглашение об этом подписано на днях.

В рамках договоренностей партнерская организация будет информировать региональных предпринимателей о мерах поддержки несырьевого экспорта Группы РЭЦ и оказывать содействие в получении услуг центра, участии в совместных мероприятиях, направленных на популяризацию экспортной деятельности в регионе.

Всего РЭЦ предлагает около ста форм поддержки для экспортеров, в том числе такие востребованные как компенсация затрат на сертификацию, международное патентование, транспортировка продукции за рубеж.

Действующие меры поддержки предприятий-экспортеров находятся в открытом доступе на сайте www.tyumen-region.ru