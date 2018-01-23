Выпускники школы социального предпринимательства готовы реализовать около сотни бизнес-проектов

В 2017 году на базе Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" создан Центр инноваций социальной сферы. Деятельность Центра направлена на содействие становлению негосударственных организаций и предприятий в социальной сфере и развитие взаимодействия между СО НКО и органами местного самоуправления, бизнесом.

Центр инноваций социальной сферы начал свою работу с реализации образовательного процесса – обучающей программы "Школа социального предпринимательства", где заинтересованные слушатели, предприниматели, социально ориентированные некоммерческие предприниматели прошли путь от идеи до сформированного "под ключ" социального бизнес-проекта.

Для того чтобы учить будущих социальных предпринимателей была организована Школа тренеров по социальному предпринимательству. Совместно с Фондом региональных социальных программ "Наше будущее" были обучены 23 тренера Тюменской области.

Школа социального предпринимательства запущена на пяти площадках: Тюмень, Тюменский район, Ишим, Тобольск, Ялуторовск. В школу было зачислено более 200 участников, по итогам защиты было выпущено 99 готовых к реализации социальных бизнес-проектов по открытию детских развивающих центров, домов престарелых, оказанию реабилитационных услуг для детей с инвалидностью, спортивных школ и т.п.

Данное обучение интересно не только начинающим предпринимателям, но и тем, кто состоялся в бизнесе, а также некоммерческим организациям социальной сферы, желающим научиться зарабатывать.

В планах работы Центра инноваций социальной сферы на 2018 год – проведение очередного потока Школы социального предпринимательства, сопровождение социальных проектов выпускников 2017 года, разработка программы Наставничества начинающих социальных предпринимателей, а также формирование перечня социальных услуг, востребованных у региона.

Для эффективного развития бизнеса в социальной сфере в Тюменской области Центр активно работает в направлении создания специальной программы финансирования социальных проектов под льготный процент.

По информации Инвестиционного агентства ТО