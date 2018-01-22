Тюменская таможня принесла в федеральный бюджет более 3 млрд рублей

За 2017 год Тюменской таможней в федеральный бюджет перечислено около 3 млрд рублей. В 2016 году эта цифра составляла 2,2 млрд рублей. Такие данные прозвучали в отчетных докладах таможенников по итогам работы в минувшем году.

Было отмечено, что увеличение размера таможенных платежей связано в первую очередь с увеличением декларационного массива, причиной которому служит рост предпринимательской активности в регионе. По данным таможенной статистики, в 2017 году 205 юридических лиц осуществляли внешнюю торговлю. Ими произведено таможенное декларирование товаров более чем по 26 тысячам деклараций на товары.

Стоимостной объем внешнеторгового оборота в регионе деятельности Тюменской таможни в 2017 году составил 2,1 млрд долларов США. На импорт пришлось 80% от внешнеторгового оборота, на экспортные поставки — 20% от всего товарооборота.

"Одной из важных составляющих при выполнении планового задания явилось сопровождение инвестиционного проекта ПАО "Сибур-Холдинг" по строительству комплекса по глубокой переработке углеводородного сырья ООО "ЗапСибНефтехим" на Тобольской промышленной площадке. В 2017 году наблюдался пик завоза оборудования по проекту. Всего было везено грузов общим весом более 130 тысяч тонн. Общая сумма уплаченных платежей составила 635 миллионов рублей", — отметил -начальник Тюменской таможни Борис Яськов.

В 2017 году объем выявленной и уничтоженной санкционной продукции составил более 20 тонн (760 кг — в 2016-м).

Во взаимодействии с сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ по Курганской и Тюменской областям была выявлена незаконная схема ввоза на территорию Российской Федерации контрафактной продукции и крупной партии табачных изделий, не содержащей специальных (акцизных) марок. Выявлено свыше 4 тысяч единиц контрафактного товара: автозапчасти, чехлы для телефонов и планшетов, одежда и свыше 95 тысяч пачек табачных изделий.