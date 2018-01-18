Тюменская область за год серьезно подросла в сфере инноваций

На Гайдаровском форуме в Москве 16 января озвучены очередные итоги рейтинга инновационной активности регионов. Наиболее активный рост показала Тюменская область. За 2017 год она поднялась с 26 на 14 место и вошла в группу средне-сильных инноваторов. По словам руководителя проектов Ассоциации инновационных регионов России Розы Семеновой, это лучший показатель роста среди всех субъектов страны.

Рейтинг инновационных регионов для целей мониторинга разработан Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) в 2012 году совместно с Министерством экономического развития РФ и представителями региональных администраций, ведущих экспертов, сообщает пресс-служба губернатора.

При распределении мест учитываются научные исследования и разработки, инновационная деятельность и активность, а также социально-экономические условия для внедрения новых технологий.

По мнению губернатора Тюменской области, рейтингование позволяет понять, на чем дальше можно выстраивать экономическую модель взаимодействия, а где еще надо плотно работать."Перед нами стоит задача войти в группу "сильных". Мы продолжим работу по наращиванию инвестиционной привлекательности и инновационного потенциала региона. В этом отношении рейтинг АИРР особенно ценен в части определения направлений развития инноваций в регионе, балансировки мер государственной поддержки", - прокомментировал результат Владимир Якушев.