В Тюмени наладили выпуск фанеры, которая не проводит электричество

"Свеза" выводит на рынок специализированную фанеру для электротранспорта, которая обладает диэлектрическими свойствами. Инновационный продукт производится на комбинате в Тюмени, его первые партии уже отправлены заказчику, сообщили в пресс-службе компании.

"Компания "Свеза" разработала специализированную продукцию, обладающую диэлектрическими свойствами – фанеру SVEZA Dielectric. Эта фанера может применяться в различных сегментах, где требуется прочный и легкий материал, не проводящий электричество. Первые партии уже отгружены с тюменского комбината группы в адрес одного из крупных производителей пассажирского транспорта", - говорится в сообщении.

Диэлектрическая фанера изготовлена из 100% березового сырья, а ток не проводит благодаря уникальному лаку с электроизоляционными свойствами, которым покрывается ее поверхность.

Необходимость наделить фанеру диэлектрическими свойствами была продиктована запросом клиента, который производит электробусы. Новые требования российского техрегламента "О безопасности колесных транспортных средств" обязывают производителей пассажирского транспорта использовать в напольных покрытиях материалы с электроизоляционными свойствами.

"Современный городской транспорт становится более экологичным и комфортным. Поэтому и к материалам предъявляются повышенные требования безопасности. Мы считаем, что у диэлектрической фанеры есть огромный потенциал. Область ее применения не ограничена только транспортом, она может быть востребована во всех сегментах, где нужны легкие материалы, не проводящие электричество", – сказала руководитель отраслевой команды "Наземный транспорт" компании "Свеза" Алена Сергеева.