В Тюменской области обсудили реализацию программы капремонта домов

Исполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов в муниципалитетах, возникающие точки напряжения и проблемы в процессе ее реализации, а также пути их решения обсудили на совещании в режиме видеоконференцсвязи, которое во вторник, 16 января, провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев с главами городов и районов региона.

Как отметил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, интегральный показатель выполнения программы определяют три города: Ишим, Тюмень и Тобольск, именно здесь сосредоточено наибольшее число многоквартирников, включенных в программу.

Среди главных проблем в самом начале работы специалисты выделили недостаток серьезных и квалифицированных подрядчиков для выполнения проектных и собственно строительно-монтажных работ. Это тормозило темпы исполнения. Еще одним фактором, приводящим к нарушению сроков, стало то, что подрядчиков не пускали в квартиры при выполнении работ по замене коммуникаций.

Усилия органов власти и специалистов отрасли были направлены на устранение этих препятствий. За прошедший год программа набрала темп, удалось создать реестр квалифицированных и добросовестных подрядчиков. Сейчас в него входят 140 организаций, из них 20 по ремонту и замене лифтового оборудования, 87 по выполнению капитального ремонта и 33 - по проектированию.

Появилась конкуренция, что напрямую влияет на сроки и качество исполнения работ.

Внесены изменения и в законодательство для решения проблемы недопуска в квартиры для выполнения предусмотренных планом капремонта работ. В случае возникновения такой ситуации многоквартирный дом может быть исключен из краткосрочного плана и передвинут в региональной программе на поздние сроки.

Темпы исполнения краткосрочного плана реализации региональной программы 2015-2017 годов, который должен быть завершен 18 октября 2018 года, на достаточно высоком уровне: выполнено 2017 видов работ и услуг, что составляет 39% от запланированных объемов. Параллельно начата работа по исполнению краткосрочного плана 2018-2020 годов со сроком окончания в 2020 году, в рамках которого планируется осуществить более семи тысяч видов работ и услуг.

Подводя итоги совещания, Владимир Якушев напомним главам муниципалитетов, что программа капитального ремонта многоквартирных домов - одна из приоритетных и значимых, и поставил перед ними внятную задачу:

"Это деньги наших граждан. Важно, чтобы мы ими распоряжались максимально эффективно и все запланированные работы проводились вовремя, в обозначенные законом сроки и, главное, качественно. Срывы недопустимы".

По информации пресс-службы губернатора.