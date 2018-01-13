Тюменский КРиММ выходит на российский рынок

Тюменская агрофирма КРиММ ведет переговоры с известной краснодарской торговой сетью по поставки своей продукции с магазины регионов, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Сейчас наша основная задача расширить географию продаж. Мы научились выращивать овощи и картофель. По картофелю входим в тройку самых крупных российских производителей. Рост урожая должен сопровождаться ростом продаж", - отмечает генеральный директор агрофирмы КРиММ Геннадий Рязанов.

В торговой сети есть так называемый "Агропроект", через него КРиММ намерен поставлять 20 процентов своей продукции. Соответственно кратно увеличится число регионов, в которые будет заходить тюменская продукция.

По мнению Геннадия Рязанова одна из главных проблем при взаимоотношениях с торговыми сетями это необъективная приемка: "Просто у каждого торговца свои параметры качества, которыми можно манипулировать. Но, чтобы иметь гарантированный сбыт продукции, без торговых сетей не обойтись, поэтому КРиММ постоянно работает над качеством".