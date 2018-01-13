У Агентства инфраструктурного развития Тюменской области сменился директор

Андрей Саносян покидает пост генерального директора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области, куда входят индустриальные парки и бизнес-инкубаторы региона. Это место займет его заместитель Ольга Романец.

Как рассказали в пресс-службе агентства, Андрей Саносян получил предложение о работе в правительстве Севастополя. Он возглавлял АО УК "Индустриальные парки Тюменской области" с апреля 2016 года, в июне 2017-го компания была реорганизована в АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области".

К своим обязанностям Ольга Романец приступит с 15 января. "Мы не без сожаления прощаемся с Андреем Григорьевичем и желаем ему успехов на новом месте работы. За последние два года наша команда сумела реализовать очень важные задачи по созданию и развитию индустриальных парков в Тюменской области. В частности, были открыты парки "Боровский" и "Богандинский", заложен фундамент агроиндустриального парка в Ишимском районе, появился первый IT-инкубатор. Дальнейшее развитие этих проектов, а также ряда других начинаний станет нашей первоочередной задачей в 2018 году", — отметила она.

Свою профессиональную деятельность Ольга Романец, выпускница ТюмГУ по специальностям "Экономика" и "Менеджмент", начинала с работы в банковском секторе, с 2012 года работала в областном департаменте инвестиционной политики в должности заместителя начальника управления инвестиционной политики.