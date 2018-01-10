Тюменским школьникам предлагают разработать проект гостиницы мечты

В Тюмени стартовал прием заявок на III областной конкурс "Школа гостеприимства: мой первый проект в сервисе и туризме". В нем могут поучаствовать учащиеся 9–11 классов школ Тюменской области.

В секции "Сервис" школьникам предлагают разработать проекты, которые ориентированы на сферу гостиничного и ресторанного бизнеса, актуального для Тюменской области. Это номинации "Гостиница моей мечты" и "Самый нужный ресторан". В секции "Туризм" ждут проекты, ориентированные на сферу внутреннего туризма Тюменской области. Здесь несколько номинаций: "Школьный музей", проект туристского маршрута "Родная тропинка" и фотопроект "Моя малая родина". В номинации "Проект туристического сувенира" предлагается разработать сувенир как часть позиционирования туристического маршрута или направления. Заявки можно подать до 9 апреля 2018 года. Награждение победителей состоится 19 апреля.

Организатором конкурса является кафедра сервиса, туризма и индустрии гостеприимства ТюмГУ при поддержке областных департаментов потребительского рынка и туризма, образования и науки, а также областной Ассоциации гостеприимства.

В рамках мероприятия пройдут мастер-классы для участников конкурса от ведущих представителей индустрии гостеприимства Тюменской области. Победители конкурса получат дополнительно по 5 баллов, которые зачтут при поступлении на направления "Туризм" и "Сервис" в ТюмГУ, сообщают в пресс-службе вуза.