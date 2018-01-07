В Уватском районе отремонтируют трассу

Три участка федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск отремонтируют на территории Уватского района в 2018 году, что позволит создать условия для работы объектов придорожного сервиса.

Как сообщает агентство "Тюмeнская линия", на территории района находятся 17 объектов придорожного сервиса, из них около половины работают с нарушениями. Речь идет прежде всего о примыкании к федеральной дороге. План капремонта трассы должен обеспечить безопасность в точках примыкания к придорожному сервису. В 2018 году все нарушения будут устранены.

До 2019 года планируется отремонтировать участки с 385 по 395 км, с 464 по 487 км и с 435 по 446 километр. Ремонт на последнем участке включает в себя также устройство полос разгона и торможения, строительство двух разворотных петель и местный проезд для безопасного заезда к объектам придорожного сервиса.