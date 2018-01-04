"Тюменский бройлер" добивается новых производственных рекордов

В 2017 году птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" показала один из лучших показателей в мире по производству цыплят на начальную несушку. На тюменском предприятии это 152 цыплят, третье место среди крупнейших компаний.

Как рассказала директор предприятия Оксана Величко, в 2016 году птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" стала членом элитного клуба "Росс-140" компании Aviagen Ltd. по кроссу "Арбор Экерз+". Aviagen Ltd. – крупнейший в мире поставщик цыплят-несушек. Членами клуба "Росс-140" становятся компании, достигшие показателя более 140 цыплят на начальную несушку. В 2017 году тюменская птицефабрика поставила своеобразный рекорд.

"Это – достижение всего коллектива предприятия. Мы четко выполнили поставленные на год задачи", - отметила руководитель.

Кроме того, на птицефабрике активно продвигается маркетинговая политика. В этом году здесь выпустили на рынок несколько новых видов продукции, в основном это полуфабрикаты и охлажденная продукция, которая пользуется все большим спросом.

На 2018 год у "Тюменского бройлера" намечена большая инвестиционная программа – строительство шести новых корпусов под птичники. Если сейчас птицефабрика производит 32 тысячи тонн готовой продукции в год, в 2018-ом здесь планируют выйти на показатель в 38,5 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.