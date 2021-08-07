Тюменская птицефабрика завоевала премию "Здоровое питание"

Птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" получила премию "Здоровое питание". Согласно условиям, у предприятия теперь есть право использовать знак качества в течение года со дня награждения.
Как сообщили в управлении АПК администрации Тюменского района, конкуренция была высокая. Жюри выбрало победителем тюменские мини-колбаски, котлеты и шашлык.
"Наша продукция успешно прошла все испытания, подтвердив соответствие качества высоким требованиям комиссии", - рассказала главный технолог дирекции по переработке птицефабрики Татьяна Ситникова.
Отметим, конкурсный отбор среди претендентов на премию в течение нескольких лет организует российский Фонд "Социальные проекты и программы". Это ежегодная социально значимая награда, призванная способствовать привлечению внимания общества к здоровому образу жизни в целом, и питанию в частности.
Как прокомментировал заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов, Тюменский район остаётся лидером в области по производству мяса. Средний показатель по всем производствам близок к 50 тысячам тонн в год.
"Львиная доля из этого приходится на каскаринскую птицефабрику "ПРОДО Тюменский бройлер". Свою лепту вносят малые и средние предприятия. Так, кролиководческий комплекс "Рощинский" выдавал 4 тонны в месяц. Кроме того, наши фермеры продолжают поставлять свою продукцию на рынки Тюмени. Объемы небольшие, но спрос стабильный", - добавил Валерий Герасимов.
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