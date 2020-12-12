Аграрии Тюменского района увеличили объемы производства в 2020 году

vk.com/roshinskiy72 АПКК «Рощинский»

Сельхозпроизводители Тюменского района прогнозируют сохранение или увеличение объемов производства по итогам 2020 года. Три крупнейшие птицефабрики практически повторили показатели прошлого года. А тепличный комплекс "ТюменьАгро" нарастил производство овощей с 13,5 до 18,2 тысяч тонн.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, в птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер" наибольший рост объема выпущенной продукции наблюдался в 2019 году, когда были построены и введены в эксплуатацию шесть новых птичников. В 2020 году показатели удается повторить, возможно – превзойти.

"Надеемся выйти в плюс и в текущем году - произвести на 100 тонн продукции больше. К основным итогам можно также отнести модернизацию нашего предприятия с точки зрения биологической безопасности. Также повысили надежность систем электрообеспечения, водо- и газоснабжения", - отметила директор птицефабрики Оксана Величко.

Усилия предприятия в этом году были отмечены на федеральном уровне: "Тюменский бройлер" получил золотую медаль и диплом на 22-ой российской агропромышленной выставке "Золотая осень" за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства.

Среди малых и средних сельхозпредприятий муниципалитета впечатляющий результат показал единственный в Уральском федеральном округе кролиководческий комплекс "Рощинский". Если в 2019 году на предприятии выпустили 29 тонн продукции, то в этом году планируется произвести 45-46 тонн мяса.

"Серьезного прогресса удалось достичь благодаря реконструкции комплекса, хорошим кормам и должным мерам по санобработке. Считаю, что при нынешней технологии сегодняшние наши показатели оптимальны", - прокомментировал генеральный директор АПКК "Рощинский" Николай Степанов.