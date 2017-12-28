Депутаты поинтересовались, как отслеживается состояние водопроводных сетей и будет ли частном секторе централизованная канализация

Данные вопросы народные избранники адресовали заместителю главы администрации Павлу Перевалову в ходе декабрьского заседания Тюменской городской думы.

Юрия Безбородова волнует в большей степени сегодняшнее положение дел: "Когда горожане устанавливают счетчики на воду в своих квартирах, то по прошествии определенного времени они обязаны их поверить или заменить, ы противном случае им придется платить за услугу по существующему нормативу. Интересно, как это происходит в Водоканале. Трубы, которые по сроку эксплуатации уже должны быть заменены, но они до сих пор действуют, проходят какую-либо сертификацию? Как это отражается и что предпринимается, чтобы у нас не было в дальнейшем так, что все пошло лавиной, а трубы, которые не ремонтировались, начали на следующий год все резко валиться".

"Что касается в целом замены сетей, в этом плане у нас дела, в принципе, обстоят неплохо. У нас есть снижение и по количеству инцидентов, и это достаточно объективные данные их может посмотреть любой и каждый. Что касается замены сетей, могу сказать, что для того программы и реализуются, чтобы состояние сетей позволяло оказывать населению те услуги, для которых они собственно и эксплуатируются. Методы инструментальной диагностики, которые позволяют точно установить физической состояние сетей, существуют", - сообщил Павел Перевалов.

Александр Пивторак, в связи с новой формой отношений между муниципалитетом и Тюмень Водоканалом и предстоящей модернизацией системы водоснабжения, решил уточнить у властей, кто будет осуществлять контроль при выполнении работ на сетях и хватит ли специалистов для этой работы?

"Вопрос, действительно, серьезный, - отметил Перевалов. - Наша Служба технического контроля будет надзирать за ходом этих работ. Мы прекрасно понимаем, что объем колоссальный - проект очень большой. И по ходу, естественно, будем смотреть и усиливать это направление если потребуется. Сейчас пока считаем, что имеющимися силами можно работать".

"Как планируется осуществлять технический регламент применяемых материалов", - поинтересовался Пивторак.

"Механизм стандартный - входной контроль качества материалов, - сообщил чиновник. - Но важный момент, эту работу будет осуществлять не одно лицо - только Тюмень Водоканал или Служба технического контроля. Это будет совместная приемка".

Напомним, в рамках модернизации системы город планирует организовать единую станцию приема жидких бытовых отходов, которая позволит убрать станции из жилой застройки города. В связи с этим у депутата Александра Захарова возник вопрос, предусмотрена ли в этом случае возможность подключения частного сектора к системе канализирования. "У нас идет серьезная застройка частного сектора в черте города, и в абсолютном большинстве там оборудованы индивидуальные выгреба, которые не отвечают, чего греха таить, санитарным требованиям, нарушают экологию и так далее. Рассматриваете ли вы это направление как одно из перспективных для того, чтобы максимально организовать единую централизованную систему канализации этой частной застройки?"

Как отметил Перевалов, на это вопрос нет однозначного ответа: "В схеме развития системы водоснабжения и водоотведения запланированы мероприятия и по развитию сетей канализации, но вопрос по частному сектору, как всегда, неоднозначный. Что на самом деле там целесообразнее с экономической и технической точки зрения? Потому что при централизованном водоотведении от частных домов возникает колоссальное количество проблем. Не всегда это устраивает в первую очередь самих потребителей. Отвечая на ваш вопрос, скажу: развитие сетей канализации есть, в том числе будет возможность подключения сетей частного сектора, но в каждом случае этот вопрос будет рассматриваться индивидуально".