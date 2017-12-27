Роман Чуйко: проблему бездомных животных нужно решать в комплексе

Вопрос бродячих собак актуален в любое время года. Истории про жестокое обращение с животными или же их агрессивное поведение, в том числе домашних, периодически взрывают тюменские паблики эмоциональными словесными перепалками зоозащитников и тех, кто выступает за кардинальные меры. Есть ли какой-то гуманный способ избавить наши улицы от бездомных животных и самих этих животных от страданий? Этот вопрос мы обсудили с депутатом Тюменской городской думы Романом Чуйко.

В течение пяти лет в Тюмени применяется достаточно гуманная система профилактики безнадзорных животных – так называемый метод ОСВВ: отлов-стерилизация-вакцинация-выборочный возврат в среду обитания. Организованная таким образом работа позволяет добиться результатов путем воздействия на причины сложившейся ситуации. "Это мировой опыт. Он рассчитан на 3-4 года, далее не нужен, потому что количество животных кратно уменьшается, оставшиеся вылавливаются и содержатся в приютах. Везде эта система работает, но не у нас. За пять лет в Тюмени мало что поменялось в плане численности животных", – считает Роман Чуйко.

Свыше 3 тысяч обращений на отлов безнадзорных домашних животных поступило от жителей Тюмени с начала 2017 года. На улицах города специалисты "ЛесПаркХоза" отловили почти полторы тысячи собак и более двухсот кошек. От укусов бродячих собак пострадали 717 человек - на двести меньше, чем годом ранее.

Значимых результатов, по мнению депутата, не удается достичь из-за слабой заинтересованности муниципального учреждения "ЛесПаркХоза": в бюджете ежегодно закладывается 15-17 миллионов рублей на эти цели, задача предприятия – не решить целиком проблему, а выполнить план: к примеру, поймать тысячу собак. Проведение аукциона и заключение контракта с другими, в том числе общественными, организациями позволило бы привлечь в эту тему людей, которые, имея богатый собственный опыт и основываясь на международном, сделают работу более качественно.

Не стоит бояться, что ради финансовой прибыли они начнут истреблять собак, кошек или издеваться над ними. В Тюменской области сформировалось достаточно крепкое сообщество любителей животных, они ревностно следят за работой приютов, предприятий, и при малейшем подозрении на нечистоплотность начинают бить тревогу во всех инстанциях, сообщил депутат.

"Общественники, с которыми мы сотрудничаем, заняли конструктивную позицию, среди них приют "Лучший друг", руководит которым Анна Москвина. Работают они на всю область, в ряде муниципальных образований выигрывают контракты и довольно успешно осуществляют эту деятельность, – отмечает Чуйко. – Наших общественников приглашают на заседания федеральной рабочей группы Агентства стратегических инициатив по рассмотрению этих вопросов. Практика работы в Тюменском районе наших общественников признана лучшей в России. Не города Тюмени".

"Знаете, что больше всего удивляет? Вот когда мы планируем деньги на уборку снега – тут все понятно: зимой он все равно выпадет и придется его убирать. Когда с таким же подходом мы закладываем средства на работу с бездомными животными – возникает вопрос: мы от них не избавимся никогда? У этой истории должен быть хэппи-энд".

Можно ли решить проблему бездомных животных в принципе? Можно, уверен депутат: "Для этого необходимо ввести ответственность для граждан, выбрасывающих питомцев на улицы, и отдать в нормальные руки систему возвратного стерилизационного метода. От себя добавил бы еще налог на животных. Мера непопулярная, но перед покупкой заставит крепко задуматься, а стоит ли вообще обзаводиться собакой или кошкой, смогу ли обеспечить им нормальные условия содержания", – говорит депутат. Лично он, как хозяин двух кошек и, возможно, в будущем собаки, готов такой налог платить.

Что касается первого и последнего пункта – тут все решает федеральное законодательство, которое медленно, но верно движется к ужесточению ответственности хозяев за питомцев – проект соответствующего решения уже принят в первом чтении в Госдуме. Второй пункт зависит от местных властей, и депутат Чуйко считает, что чиновникам все-таки пора к этому пункту внимательнее присмотреться.