Что происходит в индустриальных парках Тюменской области?

О степени заинтересованности инвесторов в индустриальных парках региона и планах по развитию уже существующих и строительству новых площадок рассказал на прошедшей накануне пресс-конференции генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Андрей Саносян.

Сейчас тюменские индустриальные парки предлагают свои земельные участки со всей необходимой инфраструктурой в виде отстроенных дорог и подведенных под них сетей на следующих условиях: налог на имущество для заходящих предприятий составляет 0%, региональная часть налога на прибыль для них снижается до 14%, стоимость аренды территорий расценивается как одна из самых низких в России. Для новых резидентов готовы предложить займ под 0% на срок 60 месяцев. По словам Саносяна, построенные с разницей в полгода в 2016-м индустриальные парки "Боровский" и "Богандинский" заполняются резидентами хорошими темпами. На сегодняшний день в "Боровском" свободным остался только один участок. Основными инвесторами стали предприятия в сфере пищевой переработки и приборостроения.

"В этом году там активно строились "СибБурМаш", "Ягоды Плюс", комплекс "Рост Гриб". Появились новые резиденты. Среди знаковых — "Энерготехсервис", официальный партнер "Дженерал Электрик". Компания проектирует завод, который получится достойным даже с точки зрения внешнего вида. Он будет занимать площадку вдоль трассы", — отметил Саносян.

В первые месяцы следующего года в индустриальном парке "Боровский" откроются первые производства. До конца 2018-го все резиденты парка должны достроить свои производственные помещения. Суммарный объем инвестиций с их стороны составил почти 3 млрд рублей. Ожидается, что площадки в итоге дадут 600‒650 новых рабочих мест.

В индустриальном парке "Богандинский", который по площади значительно превосходит "Боровский", из 17 земельных участков пока заняты только 5. Сейчас там строится первый резидент ― компания "ПолимерПласт". Вскоре два производственных инкубатора примерно по тысяче квадратным метров каждый там возведет само Агентство инфраструктурного развития ― для тех, кто не готов строиться, но готов взяться за производство.

"У нас появилось два серьезных инвестора. Это "Коттон Вэй Медикл", один из лидеров России по производству спецодежды, и компания из Челябинской области "Альфа Кинетика", которая будет заниматься производством нефтегазового оборудования. Они откроются до конца 2018 года. В эти же сроки мы завершим работу по заполнению парка резидентами", — рассказал Андрей Саносян.

Руководитель Агентства инфраструктурного развития отмечает, что инвесторов, переговоры с которыми не увенчиваются успехом, останавливает проблема сбыта произведенной продукции. Судя по рейтингу инвестиционной привлекательности регионов, сейчас все субъекты РФ подтянулись в этой работе, площадки бьются за каждый вложенный рубль.

"У нас хорошо заходят нефтегазовые проекты, потому что сбыт рядом. По остальным отраслям такого нет. Производители бытовых товаров, например, локализуются в Центральной России. В следующем году мы начнем развивать ряд серьезных программ по сбыту продукции уже существующих компаний региона", — отметил Саносян.

Помимо удаленных от областного центра площадок в регионе запущен индустриальный парк на базе действующих объектов Тюмени. В парке "ДСК-500", ориентированном на логистику, в 2017 году открылся распределительный центр компании X5 Retail Group. Этот проект принес 1,5 млрд инвестиций. Сейчас с различными компаниями ведутся переговоры по поводу объекта в 130 тысяч квадратных метров, где будут решаться логистические задачи по взаимоотношениям с Китаем. Также возможен проект, направленный на складирование продуктов от производителей юга Тюменской области и их распределение на север.

В 2017 году агенство анонсировало и еще одно направление развития — строительство индустриального парка в Ишимском районе. Оно начнется в следующем году. Этот парк можно назвать межмуниципальным — рабочие места получат жители примыкающих к Ишиму районов. Парк будет ориентирован на агропереработку. Сейчас ведутся переговоры с инвесторами по поводу строения зернохранилища — не так давно в Ишимском районе был открыт завод по глубокой переработке зерна пшеницы. Возможно, сырье будут также поставлять из Курганской и Омской областей, Казахстана. Ожидаемые инвестиции от резидентов — от 7 до 10 млрд рублей.

По информации заместителя директора инвестиционной политики Тюменской области Андрея Шальнева, со стороны правительства области на развитие инфраструктуры индустриальных парков в 2016 году были направлены субсидии в размере 216 млн рублей, в этом году они составили порядка 270 млн рублей, в 2018-м со стороны бюджета на их поддержку потратят в районе 200 млн рублей.

Влада Нерадовская