В Тюменской области открылся завод по глубокой переработке зерна

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В Тюменской области 1 декабря состоялось официальное открытие завода "АминоСиб" по глубокой переработке зерна. Уникальный не только для региона, но и всей России проект реализован Агрохолдингом "Юбилейный" в Ишимском районе.

"Это очень важное и знаковое событие для региона. Достигнута цель, к которой мы шли последние годы. Завершено строительство третьей очереди этого завода и начинается выпуск лизина. Объемы производства смогут покрыть 40% внутреннего рынка. Это не что иное, как прямое импортозамещение и выполнение поручения главы государства Владимира Владимировича Путина" ,- подчеркнул глава региона Владимир Якушев.

Губернатор выразил уверенность, что завод в скором времени выйдет на промышленный объем производства и добавил: "Продукт нужен и очень востребован не только на внутреннем рынке. У него хороший экспортный потенциал".

Лизин — важнейшая аминокислота, которая содержится в пшенице и используется в качестве кормовой добавки для животных. Его использование позволяет увеличить привес животных и птицы, повысить надои молока и яйценоскость кур. В настоящее время самый большой производитель этого продукта – Китай, который и поставляет его в Россию.

Реализация перспективного и технологически сложного проекта в Ишимском районе началась в 2013 году. "В течение пяти лет мы занимались реализацией этого проекта, начиная от проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию. И сегодня мы запускаем третью очередь завода. Теперь в Сибири будет производиться лизин из местного сырья",- подчеркнул президент Агрохолдинга "Юбилейный" Николай Мамонтов.

Он отметил, что за последнее десятилетие агрохолдинг серьезно занимался своим развитием, реализовывал инвестиционные проекты: увеличил объемы свиноводства, переработки мяса, которая выросла в 2,5 раза, в четыре раза на предприятии возросли площади зерновых. В этом году здесь собрано 140 тысяч тонн зерна, это один из лучших результатов в регионе. Оно станет сырьем для нового завода "АминоСиб".

После выхода на проектную мощность на предприятии будут трудиться более 200 человек. Помимо 30 000 тонн лизина в год, завод планирует производить сухую пшеничную клейковину, кормовые добавки и 1,5 млн декалитров спирта.

Итоговый объём инвестиций в проект федерального масштаба составил более 7 млрд рублей., сообщает пресс-служба губернатора.