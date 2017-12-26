Нужно преломить в людях потребительское отношение к общему дому

Жильцам многоквартирных домов давно пора пересмотреть отношение к совместному имуществу – такие фразы в Тюменской городской думе звучат довольно часто, особенно когда речь заходит о сфере жилищно-коммунального хозяйства. Там, где собственники квартир осознали, что и дом, и дворовая территория является их совместным имуществом, как правило, научились конструктивно выстраивать диалог и с властями, и с управляющими компаниями. В противном случае возникает недопонимание, копятся взаимные претензии и объективного разговора не получается.

Отмечает это и заместитель председателя Тюменской городской думы, депутат по избирательному округу № 7 Николай Романов. "Возьмем, к примеру, энергосбережение - одну из актуальных тем в сфере жилищно-коммунального хозяйства. К сожалению, большинство даже не задумывается об этом, – говорит Романов. – Например, в ходе капитального ремонта нужно не только думать об обновлении инженерных сетей и кровли, но и утеплять здание, оборудовать входные группы, чтобы тепло не уходило из помещения. А также следить за тем, чтобы освещение выключалось в светлое время суток. Я в своем избирательном округе часто наблюдаю такую картину: днем везде горят уличные лампочки на входе в подъезд. Жильцы выходят – и никто не выключит".

В результате сами же эту энергию оплачивают, а потом спрашивают, откуда такие цифры в платежках. "Из таких, казалось бы, мелочей и складываются общедомовые расходы, которые можно сократить. Об этом можно много говорить. Важно переломить потребительское отношение к своему дому, – уверен депутат. – Когда обсуждаешь эти вопросы с жильцами, часто слышишь: "Мы скоро квартиру продадим, поэтому вкладываться в утепление, энергосбережение не вижу смысла". Но надо сформировать другое отношение: ты здесь вложился, а когда переедешь, то выяснится, что на новом месте за тебя вложился кто-то другой. Или когда обсуждают ремонт кровли, жители верхних этажей за замену, а с нижних говорят: "Нас не топит, нам не надо, мы скидываться не будем". Надо учиться договариваться, действовать в общих интересах, сообща заботиться об общем имуществе. Это вроде бы очевидно. Но поскольку мы семьдесят лет жили в условиях, когда "коммуналка" практически ничего не стоила, считалось, что "все у нас колхозное", общее, то все привыкли, что и беречь незачем. Должно смениться поколение, чтобы сформировалось новое отношение к правам и обязанностям собственника".