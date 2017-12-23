На реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения Тюмени необходимо более 20 млрд рублей

Будущее системы водоснабжения и водоотведения в областном центре обсуждали тюменские депутаты на последнем в 2017 году заседании городской думы. Тюменский парламент одобрил подписание концессионного соглашения между администрацией города и ООО "Тюмень Водоканал".

В соответствии с этим документом в Тюмени планируется построить новый водозабор – он будет снабжать город водой из подземных источников. Соответственно, Метелевскую водоочистную станцию, которая обеспечивает сегодня 60% потребности тюменцев в воде, предстоит реконструировать и перепрофилировать на очистку подземных вод. Модернизацию ждет и Велижанский водозабор. Кроме того, в городе будет проведена масштабная реконструкция существующих сетей и сооружений. Система канализации будет объединена из двух разрозненных в единую общесплавную систему. Основные мероприятия планируется завершить до конца 2021 года. Все объекты будут находиться в муниципальной собственности. Об этом участникам заседания сообщил заместитель главы тюменской администрации Павел Перевалов.

Более 22 млрд рублей потребуется для реализации этих мероприятий. "Очевидно, что в рамках существующего договора аренды такие инвестиции осуществить невозможно, - отметил Павел Перевалов. - В связи с этим потребовались иные методы и инструменты привлечения средств, предусмотренные законодательством. В качестве механизма привлечения частного капитала и оптимизации расходов бюджета определено муниципальное частное партнерство - концессия".

В Тюмени на сегодня выявлено более 180 километров бесхозных сетей. Все эти коммуникации также нужно привести в порядок. Концессионное соглашение будет способствовать решению эти задач и модернизации всей системы водоснабжения и водоотведения Тюмени. Основные мероприятия планируется завершить до конца 2026 года. Все объекты будут находиться в муниципальной собственности. Павел Перевалов напомнил собравшимся, что соглашение трехстороннее, в нем участвуют правительство региона, администрация города и "Тюмень Водоканал".

Вопрос водоснабжения стал самым обсуждаемым в повестке дня. Депутаты, активисты и общественники озвучили различные мнения и о концессии, и по поводу модернизации системы водоснабжения, и в целом о качестве воды из-под крана. На что депутат Андрей Потапов заметил, что сырую воду из-под крана сегодня можно пить только в Тюмени: "Этого не могут делать ни жители Челябинска, ни Екатеринбурга. Ситуация с ржавой водой уже давно ушла".

Председатель думы Дмитрий Еремеев прокомментировал опасения общественников, касающиеся возможного роста тарифов на воду для населения. "Порядок установки тарифа строго регламентирован, это никогда не делается самовольно. Как будет развиваться ситуация, покажет время. Сегодня никто не сможет сказать точно, как изменятся коэффициенты в 2031 году", - отметил он.

Большинство городских депутатов поддержали предложение. За принятие решения проголосовали 25 народных избранников, против высказались трое, пять человек предпочли воздержаться. 26 декабря соглашение будет подписано тремя сторонами: правительством Тюменской области, администрацией города и ООО "Тюмень Водоканал".

Николай Ступников