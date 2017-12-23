Тюменский завод "Стеклотех" расширил географию продаж

В 2017 году тюменский завод "Стеклотех" наладил поставки стеклотары в Кыргызстан, Удмуртию, Башкортостан, Пермский край и Ульяновскую область. Всего в этом году предприятие выпустило 255 миллионов бутылок, рассказали в пресс-службе губернатора.

По словам генерального директора завода Елены Острягиной поиск новых партнеров существенно помог предприятию в реализации продукции: "Мы изначально были ориентированы на выход далеко за пределы Тюменской области, поскольку в ее пределах невозможно реализовать всю нашу стеклотару. Считаю, что своей стратегией развития завод идеально вписывается в экономическую концепцию регионального правительства. Не зря губернатор в своем послании призывал тюменские предприятия активнее развивать внешнеторговую деятельность".

Сейчас одна из основных задач предприятия - закрепиться на рынке Средней Азии. К Казахстану, с которым "Стеклотех" сотрудничает уже давно, добавился Кырзызстан. Кроме того, новые партнеры находятся и в пределах Российской Федерации. Причем если раньше у завода были заказы, связанные в основном с пищевой промышленностью, то сейчас они поступают и от химической. Последний такой пример заказ на 4 миллиона штук стеклотары из города Можга (Удмуртия).