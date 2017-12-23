В 2018 году тепло тюменцам будет поставлять УСТЭК

С 2018 года в результате слияния компаний "УТСК" и "Тепло Тюмени" областную столицу теплом будет обеспечивать единая теплоснабжающая организация "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания (УСТЭК) – совместное предприятие ООО "Корпорация СТС" и ПАО "Фортум".

В феврале 2017 года из состава ПАО "СУЭНКО" выделено АО "Тепло Тюмени". В июне акционерное общество зарегистрировано как самостоятельное юридическое лицо и начало осуществлять деятельность в области теплоснабжения города. В ноябре "Тепло Тюмени" переименовано в АО "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания".

Вопрос, какая выгода жителям города от этих преобразований, мы задали председателю постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству Тюменской городской думы Юрию Баранчуку:

"Немного предыстории. В 2017 году Тюмень впервые определилась с Единой теплоснабжающей организацией и уже к началу отопительного сезона 2017/18 годов, мы, собравшись вместе с депутатами, представителями администрации, ЕТО и прокуратуры, разобрали по полочкам все плюсы и минусы первого отопительного сезона. Считаю, что сделали это своевременно – не все гладко получилось в части договорной кампании. Я рад, что участники процесса признали это: никто ничего не замалчивал, никто никого не вводил в заблуждение - разговор шел абсолютно по-честному. Все сделали правильные выводы, и договорная компания к ноябрю закончилась. В этот момент мы уже знали о слиянии УТСК и "Тепла Тюмени" и сумели договориться о том, чтобы не проводить в следующем году новой договорной кампании.

Что даст слияние компаний в целом городу? Казалось бы, объединились две коммерческие структуры, и что? Первая занималась арендой муниципальной сети теплоснабжения, вторая – транспортировкой по магистральным сетям теплоносителя. Несколько лет мы были заложниками ситуации, когда между двумя этими компаниями возникало недопонимание по учету передаваемого теплоносителя и по количеству гигакалорий, которые одна компания поставляет другой. В рамках постоянной комиссии по экономической политике и коммунально-жилищному хозяйству Тюменской городской думы мы неоднократно проводили круглые столы, где констатировались взаимные претензии в миллионные и миллиардные суммы. А кто в конечном итоге был заложником? Горожане. Понимаете, когда две компании садятся за стол и начинают о чем-то договариваться, жители города являются заложниками того, удастся ли сторонам достигнуть соглашений. После слияния разногласия нивелировались и коммерческие споры прекратились.

Немаловажный момент - объединение снимает вопросы, почему мы много или мало платим. Раз все в единой системе, - значит, расчеты, счета и квитанции будут своевременны.

Второе – эти компании теперь будут крайне заинтересованы в том, чтобы снизить на магистральных и муниципальных разводящих сетях теплопотери, а это приведет к тому, что мы получим более качественное тепло. Не будет споров по поводу недотопов или перетопов. Объединившись, компании будут работать на снижение потерь, уменьшение аварийности, а мы получим более качественную услугу - выгода здесь очевидна".

Среди плюсов специалисты называют также единые технические стандарты, комплексную ремонтную и инвестиционную программы и связанное с этим эффективное использование финансов. В 2018 году, согласно этой схеме, запланирована реконструкция четырех участков теплосетей общей протяженностью 1,3 тысячи погонных метров и строительство перемычки. Эти мероприятия были ранее отражены в инвестпрограмме "УТСК". Компания "Тепло Тюмени" планировала в 2108 году отремонтировать 410 погонных метров сетей. Все эти планы найдут отражение в программе Единой теплоснабжающей организации.

Татьяна Тихонова