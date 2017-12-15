Сколько тюменцы будут платить за ливневую канализацию в 2040 году?

В связи с обсуждением новой системы водоснабжения и водоотведения Тюмени городские депутаты вновь вернулись к теме ливневок.

Дело в том, что, согласно действующему законодательству, ливневые стоки, так же как и хозяйственно-бытовые, должны проходить соответствующую очистку. У нас в городе, по словам чиновников, эти требования пока не выполняются.

В качестве решения проблемы специалисты собираются завести сети ливневок в общесплавную систему канализации. У жителей города уже возникли вопросы. В частности, о возможных неприятных запахах на улицах города. По словам замглавы города Павла Перевалова, эти опасения не обоснованы: стоки присоединяются к системе канализирования, а не наоборот - никаких запахов не будет.

Городских депутатов больше взволновали вопросы экономики.

"Как будем платить за присоединённую ливневую канализацию? Население или бюджет?" - задал вопрос чиновникам Николай Романов.

"Решение об объединении систем в единую общесплавную, что называется, назрело. Естественно, на отвод стоков уже теперь по единой системе будет установлен соответствующий тариф. Уже не будет разделений на ливневые и хозяйственно-бытовые, и все те потребители, которые к единой системе города подключены, будут этот тариф оплачивать, - пояснил Перевалов. - И здесь очень важно обратить внимание на то, что у нас уже действуют как экономически обоснованные, так и льготные тарифы. Это практика, насколько мне известно, будет продолжаться, то есть областной бюджет будет в этом вопросе потребителям помогать. Другого варианта у нас просто нет", - констатировал замглавы.

"Какую сумму будут платить в 2040 году горожане?" - решил уточнить Динар Абукин.

"Тариф будет в районе 79 рублей. Какой будет в тот момент льготный тариф для конечных потребителей, сказать не можем, но это будет однозначно меньше, причем на значительную сумму, - сообщил Перевалов. - Если мы сегодня не объединим усилия для того, чтобы модернизировать наши системы, то этот тариф будет просто расти под действием естественных инфляционных процентов. Если даже взять 4% в год инфляцию и просто просчитать, то получается порядка 60 рублей. То есть ничего не делать - 60 рублей, сделать все возможное, иметь современную, нормальную, обеспечивающую стабильное качество питьевой воды систему – 79 рублей, а для потребителя еще ниже. Вполне понятные вещи. И понятная цена". Замглавы отметил, что размер тарифа значителен: "Это все увидят: и бюджет, и потребители, и организации. Поэтому этот вопрос сегодня так и обсуждаем очень серьезно".

Иллюстрация Дениса Корнева, https://www.artstation.com