Юрий Баранчук - о концессии, водопроводных сетях и подземных источниках

В Тюменской городской думе 12 декабря состоялось последнее в этом году заседание постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Ключевым вопросом в повестке дня стало взаимодействие администрации города и "Тюмень Водоканала". В частности, речь шла о развитии систем водоснабжения и водоотведения посредством концессионного соглашения, а также о реализации "Тюмень Водоканалом" инвестиционной программы в предыдущие годы.

Председатель постоянной комиссии Юрий Баранчук прокомментировал суть заслушанных докладов:

"Мы сегодня рассматриваем принципы взаимоотношений между администрацией города и "Тюмень Водоканалом". Устраивают ли те взаимоотношения, что сложились за последние годы с "Водоканалом"? Нет, не устраивают. И сегодня мы констатировали факты, были прямые ответы на прямые вопросы: "А какова же ответственность "Водоканала" перед горожанами и администрацией города как собственниками муниципального имущества, которое они эксплуатирует, а также за несоблюдение каких-то санитарных норм, требований и так далее. Мы получили однозначный ответ: никакой. Потому что это договор аренды имущества. И в рамках этого договора аренды прописать иные требования к эксплуатирующей организации мы не имеем права. В силу того, что есть другие нормативные акты, федеральные законы, которые регламентируют деятельность этого хозяйствующего субъекта. Если мы с вами хотим влиять на организацию, мы должны эту форму трансформировать в иной юридический документ, который позволит нам спросить с нее: а почему вы эксплуатируете муниципальное имущество ненадлежащим образом? Если вы нас обеспечиваете некачественной водой, то мы имеем право расторгнуть с вами договорные отношения с возмещением всех затрат. Сегодня я хотел бы акцентировать внимание, что фактически мы говорили именно об этом.

Первый вопрос, который мы рассмотрели на заседании, - исполнение инвестиционных программ "Водоканалом". И констатировали факт, что за последние годы к тем сетям, которые эксплуатирует "Водоканал", которые он обслуживает, добавилось около 180 км водопровода – огромное количество. И несмотря на то, что эти бесхозяйные сети добавились и они являются основным источником аварийности на наших сетях, аварийность на сетях снизилась за последние три года на тридцать процентов. Это говорит о том, что когда выбор мероприятий в рамках инвестпрограмм определялся – и были жаркие дебаты, и были многие согласительные комиссии - говорит о том, что мы, в принципе, принимали правильное решение. И сегодня мы видим, что добавилось большое количество сетей и есть четкая тенденция к снижению аварийности.

Вопрос третий - быть или не быть подземному источнику водоснабжения Тюмени, будет ли он единственный - это беспокоит горожан. Он беспокоит и меня. Но на сегодня из всех выступающих ни один не сказал, что та проведенная госэкспертиза проектных работ, которые уже выполнены, она неправильна. И в моих полномочиях нет основания не доверять государственной экспертизе. Я сказал о том, что схема водоснабжения и водоотведения не является документом, который не может бы изменен-пересмотрен и не имеет дальнейшего развития. В самом начале я задал вопрос руководителю "Водоканала" Мугаммиру Галиуллину о том, что мы готовимся к расширению на территории застройки и какие-то сети мы закладываем с учетом перспективы развития на пять-десять-двадцать лет. Это правильно. Потому инженерные сети мы должны прокладывать на пятьдесят-сто лет, и должны эксплуатировать а не ремонтировать каждый год. Так вот и система водоснабжения не может быть догмой, которая не будет претерпевать изменения. Генплан развития города, его принимали десять лет назад, сколько изменений произошло? – огромное количество. Также будут вноситься изменения в схему водоснабжения и водоотведения. Жизнь не стоит на месте - будут изменения в генеральном плане, что будет находить отражение в схеме водоснабжения и отведения. Когда будет проходить экспертиза и разработка проекта обустройства подземных источников водоснабжения Тюмени, это еще одна возможность всех наших общественных деятелей, которые сегодня выступают за прежние два источника, аргументировать свои доводы. Я считаю, что у них будет возможность довести их до заказчика, а им выступает правительство Тюменской области и администрация города Тюмени, высказать и выложить свои аргументы. И уже государственная экспертиза, которая будет повторно рассматривать все проектные работы примет решение и поставит в этом обсуждении окончательную точку".