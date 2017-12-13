Александр Захаров: Все нормально у нас с Водоканалом

В Тюменской городской думе на декабрьском заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ обсудили реализацию инвестиционной программы "Тюмень Водоканала" по развитию системы водоснабжения и водоотведения.

Речь шла о работах, выполненных в 2016 году. Как следует из доклада директора департамента городского хозяйства Владимира Кильтау, в минувшем году все запланированные работы на инженерных сетях выполнены согласно плану, на реализацию мероприятий в рамках инвестиционной программы было направлено около 182 миллионов рублей. "Все мероприятия, которые были запланированы Водоканалом, по договору контролировались нашей службой технического контроля и принимались в соответствии с законодательством. Физически все работы выполнены качественно, на сегодняшний день никаких замечаний нет", – добавил заместитель главы города Павел Перевалов.

"Программа текущих капительных ремонтов формируется исходя из состояния наших сетей. Смотрим базу данных, где происходили инциденты за последние пять лет, конкретные участки и работаем на тех направлениях, где действительно имеется износ сетей. Такой подход позволил "Тюмень Водоканалу" за несколько лет значительно сократить количество аварий", – пояснил руководитель организации Мугаммир Галиуллин.

Депутат Динар Абукин выразил озабоченность: не отразится ли быстрая реализация инвестиционной программы на качестве выполняемых работ.

"Это ведь и деньги горожан. Люди из года в год платят все больше и больше, а мы этот момент забываем. Мы не просто говорим и критикуем, мы хотим, что деньги ушли не куда-то а в дело!" – уточнил депутат и предложил организовать что-то вроде общественного контроля.

"А есть ли претензии со стороны "Службы технического контроля" к производству работ на сетях?" – задался вопросом депутат Мурат Тулебаев.

На что директор департамента городского хозяйства Владимира Кильтау ответил, что при производстве любых работ, тем более масштабных, вопросы возникают, но все недочеты оперативно устраняются – серьезных проблем в этом плане нет. "Если вы помните, несколько лет назад, вначале нашей работы, у нас были вопросы и проблемы с "Водоканалом", – напомнил коллегам Тулебаев. – Но после прихода нового руководителя, в первый же год его работы, мы увидели, что ситуация коренным образом поменялась. И сегодня я считаю, что система водоотведения и водоснабжения у нас, в принципе, нормально работает. Как депутат, как житель, я не вижу особых проблем в этом плане. Думаю, что в таком темпе надо продолжать работу. Мы, как депутаты, будем и дальше контролировать эту ситуацию до окончания наших полномочий".

Генеральный директор "Тюмень Водоканала" Мугаммир Галиуллин пояснил депутатам, как осуществляется контроль за работой предприятия.

"Я призываю депутатский корпус внимательно посмотреть, каким образом происходит контроль, - обратился к присутствующим Мугаммир Галиуллин. – На все скрытые работы у нас есть журнал, по этому журналу мы вызываем представителя "Службы технического контроля" и все скрытые работы происходят с их участием. Ни одна работа без участия комиссии или уполномоченного работника СТК не производится. И на этих объектах за время эксплуатации ни одного инцидента, ни одной аварии не было. Это тоже все зафиксировано статистическими данными. Проблема существует на сетях, которые передаются нам на обслуживание как бесхозные. Это те сети, которые в свое время кто-то построил, но никак их не оформил, а теперь отказывается их обслуживать, при этом на этих сетях уже есть абоненты, которых мы не можем оставить без услуг. Такие сети обычно находятся в аварийном состоянии, и процент утечек на них очень велик", – подчеркнул Галиуллин.

Депутат Александр Захаров призвал коллег не основываться на досужих мнениях, а приводить конкретные факты: "Кто-то сказал, что плохо работает "Водоканал", - значит, будем обсуждать. Мне это неприятно, выскажу свое личное мнение. Сегодня взаимоотношения с "Водоканалом" у нас выверены как никогда правильно. И те работы, что мы рассматривали в связи с инвестпрограммой, и другие мероприятия говорят о том, что серьезная структура серьезно работает в городе. Но мы начинаем искать какой-то общественный контроль… До смешного уже доходит, уважаемые коллеги! Есть специализированное предприятие, есть уполномоченный орган, который отвечает за качество работ – давайте спросим там! Если есть какие-то нарекания, возникли факты – давайте их обсуждать, выносить на рассмотрение и ставить на место тех, кто за это отвечает. Но сегодня разговаривать о качестве, не приводя ни одного факта, ни одного конкретного случая, просто несерьезно. Все нормально у нас с Водоканалом, дай бог им всегда так работать!"

Коллегу поддержал Александр Лейс:

"Если выявил, нашел – скажи об этом конкретно, в меру своей профессиональной образованности. А голословно, как на политинформации, говорить просто общие фразы, я думаю, некорректно. Это оскорбляет и службу заказчика, и подрядчика. Разговор идет ни о чем. Конкретные факты, пожалуйста, тогда можно обсуждать".

На призыв привести конкретный факт отреагировал Юрий Безбородов.

Как одну из недоработок "Водоканала", депутат упомянул "динамический удар" на Метелевской водоочистной станции летом, в результате которого "залило половину города в центре". Ссылаясь на слова Перевалова, опубликованные в прессе, Безбородов заострил внимание на том, что Метелевский водозабор серьезно не модернизировался, и выразил мнение, что авария возникла из-за изношенности объекта.

Ситуацию по Метелевскому водозабору прояснил депутат Юрий Баранчук. "Месяц назад я просил Перевалова предусмотреть в планах мероприятия в инвестпрограмме "СУЭНКО" и "Тюменьэнерго" по надежному энергообеспечению Метелевского водозабора. У нас есть статистика, которая систематически нам представляется, связанная с прямой зависимостью аварийности из-за несанкционированных отключений со стороны энергоснабжающих организаций". По словам депутата, гидравлический удар произошел как раз в связи с недобросовестным и некачественным обеспечением водозабора электроэнергией. "Если уж по-честному разобраться, то Метелевский водозабор в плане энергоснабжения не обеспечен как объект первой категории. Работы по этому поводу сегодня ведутся", - добавил Баранчук.

Не все благостно в Тюмени в плане водоснабжения, в этом направлении еще многое нужно сделать, констатировал замглавы города Павел Перевалов: "Инвестиционная программа, которую сегодня обсуждаем, реализуется неплохо, но она направлена, по большому счету, лишь на сетевые объекты. Что касается водозаборов, канализационных сооружений, то здесь предстоит еще большая работа, в том числе и в рамках инвестиционных программ смежных сетевых организаций, в частности электросетевых, и в рамках программ, которые будет реализовывать "Тюмень Водоканал".

Подводя итог разгоревшейся дискуссии, председатель постоянной комиссии Юрий Баранчук отметил, что городская дума продолжит курировать вопросы, касающиеся водоснабжения. "Не все так хорошо. Есть работы, связанные и с очистными сооружениями. И на линейных участках много вопросов, связанных с оформлением бесхозяйного имущества – надо еще работать и работать. Но, коллеги, вспомните: еще совсем недавно у нас были систематические перебои с водой в отдельных частях города, перебои с подачей воды на верхние этажи. Вода и сегодня по качеству еще оставляет желать лучшего. Но все же это уже не та вода, которая раньше текла из крана. Изменения очевидны".

Баранчук также напомнил коллегам, что ежеквартально в комиссию поступает информация по всем абсолютно мероприятиям, есть она и в кабинете депутата. Нужно ее изучать и доводить до общественности, чтобы избиратели знали и понимали, каким образом реализуются все мероприятия. Если же возникают вопросы по выполнению данной программы, тогда нужно быть готовым задавать вопросы и требовать ответы. "Сегодня, я считаю, что у нас диалог выстроен правильно, конструктивно и продуктивно. Контролировать эту работу мы и дальше будем, и с повестки дня данная тема не снимается", – резюмировал председатель комиссии.