Тюменская молодежь зарабатывает на своих бизнес-идеях

В Тюменской области проходит региональный проект "Пин-код бизнеса", в рамках которого более трехсот начинающих предпринимателей в формате соревновательной игры обучаются базовым навыкам ведения бизнеса и техникам продаж. Победит тот, кто за время проекта на своих идеях заработает больше денег.

Запуск проекта состоялся 4 ноября. Тогда же участники сформировали сорок команд, каждая получила задание - разработать не менее трех бизнес-идей и протестировать их на практике. Уже через неделю, 11 ноября, на первой встрече команд с наставниками участники представили отчет о проделанной работе: какие бизнес-идеи были разработаны, как их удалось реализовать и какая из идей получила больший отклик у потребителей – сколько звонков или запросов поступило на предложенную ими продукцию/услугу.

В качестве наставников проекта выступают двадцать успешных тюменских бизнесменов. Они делятся с участниками опытом, дают рекомендации и разбирают ошибки при создании бизнес-продукта.

По результатам защиты проектов 11 ноября наставники выбрали команды, с которыми будут работать в течение месяца, а команда "Миллиардеры" получила сразу трех наставников. Партнер компании "Франчайзинг5" в Тюмени Алексей Кармолин, гендиректор ООО "Сибжилстрой" Виктор Жданов и управляющий сети спортивных клубов "CityFox" & "CityFitness" Алексей Карандаев выбрали ребят, которые предложили проекты по продаже продукции Apple через интернет-магазин и организации студенческих вечеринок.

В конкурсе бизнес-проектов среди участников #ПИНКОДБИЗНЕСА первое место заняла команда "BEASY BAND" – изготовление пряничных домиков. Второе место у "Маминых детей", предлагающих детские мастер-классы по изготовлению авторских подарков. И третье – у "Toffee Coffee" ­­с продажей ароматизированного кофе и чая.

25 ноября для команд провели образовательную встречу "Бизнес и карьера". – Директор Западно-Сибирского отделения ООО "Газпромнефть" Иван Гинько и основатель элитного агентства недвижимости "Boss&Hall" Виктор Лапин рассказали ребятам, как вести предпринимательство и каким образом строить карьеру. Участникам проекта представили возможность определить себя – кто из них руководитель, а кто способен стать профессионалом в своем деле.

2 декабря команды собрались на очередную встречу с наставниками и подвели итоги прошедшего месяца. Одна из команд заработала более 900 тысяч рублей, на втором месте команда, заработавшая 157 тысяч, на третьем – команда с заработком в 57,5 тысячи рублей. Среди участников есть также команда, которая находится в небольшом минусе. Стоит отметить, что большинство команд уже открыли юридическое лицо, благодаря чему имеют возможность зарабатывать настоящие деньги.

6 декабря участники прошли мастер-класс директора федеральной риелторской компании "Этажи" Ильдара Хусаинова на тему "Система продаж в компании: как правильно выстроить оргструктуру, чтобы продажи имели шанс быть максимальными".

Финал проекта запланирован на 13 декабря: каждая из команд должна предоставить отчет – сколько средств заработано за период проекта. Команда, которой удастся заработать больше всех, получит главный приз – поездку в московский офис компании "Black Star".

"Проект дал больше результатов, чем мы планировали: в нашем понимании команды должны были суммарно заработать более 100 тысяч рублей. На данном этапе ребята заработали более миллиона, отмечает руководитель региональной программы "Ты – предприниматель, директор ООО "Центр развития бизнеса" Валерия Перминова.

1 /3

#ПИНКОДБИЗНЕСА реализуется в Тюмени при поддержке Федеральной программы "Ты — предприниматель". Организаторами выступают "Центр Развития Бизнеса" при Тюменском региональном отделении общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, "Инвестиционное агентство Тюменской области" и федеральное агентство по делам молодежи "Росмолодежь".