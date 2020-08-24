Предприниматель из Радужного победила в "Бери и делай" от Запсибкомбанка

В августе 50 000 рублей на развитие бизнеса посчастливилось выиграть индивидуальному предпринимателю Светлане Шумиловой из города Радужный.

Светлана Валерьевна оказывает жителям своего города парикмахерские услуги и отмечает, что при выборе обслуживающего банка, прежде всего, обращала внимание на наличие выгодных условий обслуживания Условия, подобранные сотрудниками Запсибкомбанка, подошли под бизнес клиента. Именно поэтому Светлана Валерьевна работает по данному расчетному счету уже пять лет, в этом году он принёс ей дополнительный бонус в виде выигрыша 50 000 рублей.

"Вот уже 5 месяцев подряд Запсибкомбанк дарит своим клиентам денежные призы. Нам очень приятно видеть счастливые глаза клиентов и знать, что призовые денежные средства стали поддержкой в развитии бизнеса. Еще есть возможность пополнить ряды Победителей Акции "Бери и делай" и войти в историю Запсибкомбанка в год его 30-летия. Участвуйте в сентябрьском розыгрыше и выиграйте 50 000 рублей", - прокомментировала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

Для участия в Акции необходимо иметь расчетный счет и активно осуществлять по нему операции, подписать согласие об участии в акции в любом удобном офисе Банка.

Завершающий акцию розыгрыш состоится 3 сентября 2020 года. Время проявить активность по расчетному счету и стать участником финального розыгрыша еще есть.