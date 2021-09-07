В Тюменской области запустили проект по поддержке самозанятых граждан

7 сентября в Тюмени состоялся официальный запуск проекта "Поддержка самозанятых граждан". Организаторами проекта выступают правительство Тюменской области и центр "Мой бизнес" при поддержке Тюменского регионального отделения "ОПОРА РОССИИ". Он включает в себя пять образовательных направлений, консультации и создание сообщества самозанятых.

Каждый месяц около двух тысяч жителей регистрируются как самозанятые, на сегодня их уже более 34 тысяч, что обуславливает важность их поддержки со стороны государства и предпринимательского сообщества. Проект "Поддержка самозанятых граждан" направлен на информирование населения о налоге на профессиональный доход, плательщиком которого и является самозанятый, и их профессиональное обучение и знакомство с основами предпринимательского дела, рассказал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков. "В региональном бюджете совместно с федеральным на этот год предусмотрено финансирование 8,8 млн рублей, до 2024 года — 55 млн рублей", — сообщил Машуков.

В рамках проекта "Поддержка самозанятых граждан" работают пять образовательных направлений.

Открой свое дело - это бесплатная возможность протестировать свою идею и перенять опыт более компетентных предпринимателей. В ходе обучения участники пройдут восемь блоков от самоанализа до юридических тонкостей в бизнесе.

Сфера развития – это два месяца регулярных встреч самозанятых, которые помогут увеличить прибыль на 200-800%.

Школа управления проектами - повышение управленческих компетенций в жизни, бизнесе, общественной деятельности или в социальных проектах.

Курс по выходу на маркетплейсы - прокачка навыков в соответствии с бизнес-трендами и по продажам на самых известных и прибыльных маркетплейсах России.

Ярмарки выходного дня - выставки и конкурсы, соревнования и совместное обучение на разных площадках региона.

Более подробную информацию о проектах можно узнать на сайте "самозанятые72.рф". Там же осуществляется регистрация на обучающие программы.

Вице-президент "ОПОРА РОССИИ" и заведующий базовой кафедрой предпринимательства ТюмГУ Эдуард Омаров сообщил, что предприниматели и самозанятые могут получать необходимые навыки и знания на занятиях бесплатно:

Кафедра призвана дать фундаментальные знания для всех желающих заниматься предпринимательской деятельностью, начиная с софт-скиллс. Нашим самозанятым очень повезло: это единственная в России кафедра такого цикла обучения предпринимательству. Они имеют право приходить на наши занятия и совершенно бесплатно обучаться.

На пресс-конференции также обсуждались вопросы материальной поддержки самозанятых граждан. Как отметил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров, при открытии собственного дела безработным, зарегистрировавшим ИП, выделяется единовременная разовая помощь в размере до 192 тысяч рублей. Всего в этом году было запланировано 126 бизнес-проектов, но в регионе существует повышенный спрос на эту материальную помощь, в связи с чем планируется увеличение квот. В стадии разработки находятся нормативно-правовые акты, которые позволят распространить эту меру поддержки и на самозанятых граждан.

О действующих возможностях поддержки самозанятых гражданах рассказал генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов: "Мы предоставляем самозанятым микрозаймы до 500 тыс. рублей по низкой процентной ставке 6,5% годовых". Организация может выступать в качестве поручителя при оформлении самозанятым кредита в банке.

Поддержка самозанятых граждан – федеральный проект, который входит в состав наципроекта "Малое и среднее предпринимательство". Благодаря работе нацпроекта в стране доля малого и среднего бизнеса в экономике должна возрасти с 20% до 40-60%. "Поддержка самозанятых граждан" также входит в состав федерального проекта "Содействие занятости населения", который помогает гражданам путем организации для них профессионального обучения.

Стать самозанятым легко с помощью приложения "Мой налог". Самозанятость можно совмещать с работой по трудовому договору, государственной службой или пенсией.