В Тюмени организуют первый форум для самозанятых

Форум "Мой бизнес. Я самозанятый" пройдет в Тюмени 4 декабря, к участию в нем приглашают самозанятых и предпринимателей региона.

По данным информцентра правительства Тюменской области, организаторы подготовили интерактивную образовательную площадку, предновогоднюю ярмарку и детский маркет, где можно приобрести полезные изделия ручной работы и новогодние подарки, нетворкинг и игры, а также площадку творчества и выставок, с прикладными уроками от местных мастеров.

Также для посетителей форума будут работать дополнительные площадки: елка самозанятых, бизнес-наставничество, радиостудия, фотозона, точки питания, выступления самозанятых на сцене, розыгрыш подарков, творческие выступления и другое.

Форум приурочен к 5-летию принятия закона о самозанятости и проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Мероприятие состоится в выставочном зале "Тюменская ярмарка" (ул. Севастопольская, 12). Подробности о форуме можно узнать здесь.