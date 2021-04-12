Тюменская область входит в топ-10 регионов по вовлеченности жителей в малый и средний бизнес

Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес — 2021 соствили РИА Новости, основываясь на данных января-сентября 2020 года.

Как показало исследование, самая высокая вовлеченность населения в малый бизнес характерна для Санкт-Петербурга, Новосибирской и Калининградской областей. На долю сотрудников малых и средних предприятий там приходится более 23% численности рабочей силы. Замыкают рейтинг Чечня, Тыва и Ингушетия, где в небольших частных компаниях занято менее 4% трудоспособного населения.

Тюменская область находится на десятой строчке рейтинга. В регионе с января по сенябрь 2020 года на предприятиях малого и среднего бизнеса работало 126 тыс7 человек, или 17,2 % от общей численности рабочей силы. По сравнению с 2019 годом, доля уменьшилась на 9,4 %.

Аналитики поясняют, что в целом по стране на долю работников предприятий малого и среднего бизнеса приходится 15,1% от общей численности рабочей силы, или 11,3 миллиона человек. Сокращение зафиксировано в 69 регионах, в среднем по стране оно равно 4%. На 10% и более численность снизилась в 16 регионах, а наиболее существенно – в Хабаровском крае (на 20,3%) и Калмыкии (на 21,7%). Увеличилась она в 15 регионах, лидеры – Ингушетия (+21,6%) и Севастополь (+17,4%).

Ожидаемое восстановление российской экономики в 2021 году окажет положительное влияние и на развитие малого бизнеса. Однако учитывая низкую устойчивость этого сектора к малейшим изменениям в экономике, и особенно к динамике курса валют и банковским ставкам по кредитам, его восстановление, скорее всего, будет происходить медленнее, чем экономики в целом, считают эксперты.