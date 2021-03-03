Антон Машуков предложил тюменцам обсудить эффективность новых мер поддержки предпринимательства

17:47 02 марта 2021
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В Тюменской области разработан новый пакет мер поддержки предпринимательства. Директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства региона Антон Машуков приглашает всех желающих обсудить проект.

Приглашение к диалогу Машуков опубликовал в своем Instagram: 

Уважаемые предприниматели, партнёры, жители региона, планирующие открыть своё дело или самозанятые! Приглашаю вас обсудить проект нового пакета мер поддержки, разработанный нами для предпринимателей Тюменского региона. Убеждён, что только в формате открытого диалога с бизнес-сообществом мы сможем сформировать эффективные меры и сервисы, которые решат ряд проблем и расширят предпринимательскую деятельность в регионе.

По словам Машукова, участники дискуссии смогут предложить свои варианты трансформации существующих или создания новых мер поддержки, задать интересующий вопрос. 

Встреча пройдет в прямом эфире в аккаунте Машукова 3 марта и в zoom, начало в 11:30.

Теги: Антон Машуков , господдержка , инвестиции , малый и средний бизнес , Фонд развития и поддержки предпринимательства
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