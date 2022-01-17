Инвестагентство Тюменской области за 2021 год выдало займов на 219 млн рублей

За 2021 год Инвестиционным агентством Тюменской области выдано займов на сумму свыше 219 млн рублей. Как правило, предприятия обращаются за целевым займом для модернизации или расширения действующего бизнеса.
Участие в финансировании проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие предпринимательства в Тюменской области, займы на льготных условиях позволяют стимулировать рост и развитие предпринимательства в Тюменской области, отмечают в Инвестиционном агентстве.
"Задача Инвестиционного агентства — создание "зеленого коридора" для предпринимателей, и важность оказания финансовой поддержки неоспорима. В рамках сопровождения инвестиционных проектов агентство предоставляет целевые займы на сумму до 50 млн рублей под 8,5% годовых", - рассказала заместитель генерального директора, начальник отдела финансовой поддержки Анастасия Филимонова.
Помимо займов, среди предпринимателей высоким спросом пользуется поручительство "Гарантийного фонда" Инвестиционного агентства. В рамках программы предоставляется поручительство по обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями и лизинговыми компаниями, участвующими в программе. Поручительство "Гарантийного фонда" возможно для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход" или "самозанятые".
В 2021 году по программе "Гарантийный фонд" в экономику региона привлечено 2,6 млрд рублей заёмных средств, в виде банковских кредитов и микрозаймов для предпринимателей.
65% кредитных средств при поручительстве "Гарантийного фонда" средний, малый и микробизнес привлекает на пополнение оборотных активов. На инвестиционные цели – приобретение недвижимости, оборудования и спецтехники - 27% от общего объема гарантийных поручительств. 8% предпринимателей, которые воспользовались поддержкой "Гарантийного фонда" Инвестиционного агентства Тюменской области, в 2021 году обращались в финансовые организации для рефинансирования.
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