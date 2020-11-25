Предприниматели узнают, как привлечь финансы с помощью биржевых и коммерческих облигаций

Банк России начинает серию обучающих вебинаров для малого и среднего бизнеса. Первый вебинар пройдет 1 декабря 2020 года в 11:00 (мск), его темой станет привлечение денег с помощью инструментов фондового рынка, в частности, выпуска облигационных займов на бирже.

Специалисты Банка России расскажут о том, как оценить собственные возможности и перспективы выхода на биржу и какой поддержкой государства можно для этого воспользоваться. Кроме того, слушателям предложат пошаговый план вывода компании на биржу и познакомят с реальными примерами выхода на торговые площадки небольших компаний. Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться.

В 2019 и 2020 годах 10 субъектов малого и среднего бизнеса УрФО привлекли финансирование при помощи 18 выпусков биржевых и коммерческих облигаций на общую сумму 8,2 млрд рублей.

Управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов:

Представители малого и среднего бизнеса Тюменской области пока больше ориентируются на привлечение банковских кредитов. Совокупный кредитный портфель субъектов МСП нашего региона увеличился с начала года на 40% и составил 128 млрд рублей. Альтернативой банковскому кредиту может быть облигационный заем. Этот инструмент - не только для крупного бизнеса. Благодаря мерам господдержки, в частности, субсидированию части расходов эмитентов на выпуск и обслуживание облигаций, введение специальных биржевых тарифов для субъектов МСП, он стал доступнее для финансирования реализуемых ими проектов.

Следующий вебинар состоится 15 декабря и будет посвящен возможностям и преимуществам Системы быстрых платежей для предпринимателей. О регистрации на него будет объявлено дополнительно, сообщили в Отделении Банка России по Тюменской области.