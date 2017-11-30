В Тюменской области средний размер взятки вырос на треть

Промежуточные итоги работы по противодействию коррупции подвели на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Тюменской области.

За 10 месяцев 2017 года в регионе силовыми структурами было выявлено 253 коррупционных преступления, в том числе 94 факта взяточничества, из которых 40 — в крупном и особо крупном размере. Средний размер взятки увеличился до 304 тыс. рублей. За 10 месяцев 2016 года он составлял 200 тыс. рублей.

Среди проблем в работе по противодействию коррупции были названы недостаточное взаимодействие следственных и оперативных подразделений, недостаточная эффективность антикоррупционной деятельности в отдельных сферах, сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области.