Тюменцы готовятся выступить на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Накануне команда Тюменской области собралась на организационную встречу, чтобы подготовиться к участию в национальном чемпионате по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс-2017". Соревнования пройдут на ВДНХ в Москве с 1 по 3 декабря. Организаторы и эксперты чемпионата стремятся улучшить общественное восприятие профессиональных возможностей инвалидов и показать, что люди с инвалидностью могут достойно занимать свою нишу на рынке труда.

Каждый из участников, являясь студентом либо работающим специалистом, постоянно совершенствует свои навыки и умения в рабочем или учебном процессе. Несмотря на это, для успешного выступления на национальном чемпионате экспертами вместе с участниками разработаны и реализуются планы подготовки, которыми предусмотрено проведение занятий по тематике в зависимости от компетенции, рассказывают в региональном департаменте труда.

"Тюменцы будут принимать участие в 14 компетенциях, — рассказывает Надежда Мазуркевич, директор департамента труда и занятости Тюменской области. — Все ребята стали победителями регионального чемпионата "Абилимпикс", который проходил 30–31 октября. Мы пожелаем всей команде получить заряд положительных эмоций, впечатлений, и, конечно же, победы!".

На национальном чемпионате тюменцы выступят в компетенциях "Адаптивная физическая культура", "Выпечка хлебобулочных изделий", "Кондитерское дело", "Поварское дело", "Психология", "Слесарное дело", "Социальная работа", "Администрирование баз данных", "Массажист", "Медицинский и лабораторный анализ", "Сборка-разборка электронного оборудования", "Информационная безопасность", "Медицинский и социальный уход" и "Зубной техник".