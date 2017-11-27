Более четырехсот молодых семей Тюмени в 2016 году улучшили свои жилищные условия

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"На каких основаниях тюменцам могут отказать о включении в программу обеспечения жильем молодых семей?" - этот вопрос депутат городской думы Роман Чуйко адресовал директору департамента имущественных отношений администрации Тюмени Елене Уляшевой.

Информация о реализации программы обеспечения жильем молодых семей была озвучена в ходе заседания постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Как следует из доклада руководителя департамента имущественных отношений, в 2016 году в рамках программы обеспечения жильем молодых семей 431 тюменская семья улучшила жилищные условия за счет социальных выплат на приобретение и строительство жилья, 65 молодых семей получили дополнительные социальные выплаты при рождении или усыновлении одного ребенка. Однако полностью реализовать программу в прошлом году не удалось в связи с тем, что тридцать одна семья не успела реализовать свидетельства, которые были получены. "Срок реализации свидетельства достаточно большой – в рамках одного финансового года молодые семьи не всегда успевают их реализовать. Неосвоенные в 2016 году деньги, а это 385,747 миллиона рублей, были перенесены в бюджет текущего года. На сегодня все 31 свидетельство молодыми семьями реализовано, выплаты получены", – сообщила Елена Уляшева.

"В вашей программе есть пункт: организовать работу по принятию решений о признании молодых семей участниками программы. Есть ли случаи отказов о включении в данную программу и по каким причинам это происходит?" – поинтересовался у докладчицы Роман Чуйко.

Елена Уляшева заметила, что все, кто подает заявления, становятся зарегистрированными, далее все зависит от предоставленных документов "Отказы есть, они обусловлены наличием либо отсутствием причин, установленных законом Тюменской области. Перечень обстоятельств, по которым семья может быть признана участником данной программы, фиксирован. В нем есть определенные требования к наличию имущества, финансовому положению и к нуждаемости в жилом помещения на определенный период времени, учитывается и период, в течение которого семья нуждается в улучшении жилищных условий, а также период проживания на территории Тюменской области. При получении заявления мы проводим проверку полностью всех обстоятельств, и бывают ситуации, при которых отказываем в случае, если выявляем основания для отказа. Наши отказы обжалуются крайне редко, потому что они, как правило, обоснованы".