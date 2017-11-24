Решения для инновационного развития региона разрабатывают в Технополисе

В Тюменском индустриальном университете в рамках программы развития опорного университета ведется работа над стратегическим проектом по организации Технополиса.

Цель проекта — создание регионального центра исследований и разработок для решения научно-прикладных задач отраслевой инженерно-технической повестки и проведение научных исследований, необходимых для инновационного развития региона.

Как пояснили в пресс-службе вуза, Технополис – это не только стратегический проект, но и структурное подразделение университета. На сегодняшний день в его составе 14 лабораторий по таким направлениям, как переработка нефти и газа, бурение, материаловедение и другие. Лаборатории объединялись по принципам потребности взаимодействия, а также техническим особенностям организации.

"Мы сможем создать некий централизованный аппарат, который будет работать вне кафедральной политики над реализацией мультидисциплинарных проектов и исследований, а кафедры будут заниматься образованием и наукой", — отмечает руководитель проекта, директор департамента научно-исследовательской деятельности ТИУ Павел Евтин.

Проект поддержан на федеральном и региональном уровнях. При создании лабораторий участники Технополиса ориентируются на мировую научную повестку, заказ федерального центра – как с точки зрения потребностей рынка, так и с точки зрения формирующегося законодательства по отдельным отраслям. "Продукты" Технополиса станут востребованными в нефтегазовой, строительной и нефтеперерабатывающей отраслях.

Проект по организации рассчитан на 2017–2020 годы, в ходе реализации количество лабораторий увеличится до 93. Уже в этом году планируют открыть научно-учебную геохимическую лабораторию, лабораторию разработки композиций поверхностно-активных веществ (ПАВ) для нефтяной и нефтехимической промышленности, научно-исследовательскую лабораторию буровых и тампонажных растворов и комплексную научно-исследовательскую лабораторию палеоэкологии и мониторинга геосистем, которая не имеет аналогов в России.

В ТИУ готовы подвести итоги по первым этапам проекта. Специалисты научно-образовательного центра "Энергоэффективная светотехника", который входит в Технополис, успешно сотрудничают с учеными кафедры эксплуатации автомобильного транспорта в разработке планов по безопасности движения в областной столице и других городах страны. Кроме того, они сообща выполняют задачи в рамках другого проекта развития ТИУ — "Архитектурный образ региона", исследуют освещение улиц города, работают над архитектурной подсветкой зданий и созданием интеллектуального освещения. А в рамках проекта "Повышение эффективности освоения арктической зоны РФ" в лабораториях Технополиса будут проведены исследования почв и грунтов северных территорий.

Ключевыми участниками проекта являются ряд институтов ТИУ, правительство Тюменской области, ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", ПАО НК "Роснефть" и Тюменский технопарк.