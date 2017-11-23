В Тюмени уголовным разбирательством обернулась невыплата зарплат 300 работникам фирмы "Барс"

В производстве следственного отдела по Центральному округу Тюмени находится уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам руководством ООО ПФ "Барс". С сентября по декабрь 2015 года деньги недополучили не менее 309 работников. Сумма долга составила более полумиллиона рублей.

27 ноября с 10 до 11 часов и. о. руководителя следственного управления СК по Тюменской области Ахмед Асхабов проведет личный прием граждан, состоявших в трудовых отношениях с "Барсом". Обратиться с подтверждающими документами нужно в здание следственного управления СК по Тюменской области по адресу ул. Шиллера, 44.