В Тюмени уголовным разбирательством обернулась невыплата зарплат 300 работникам фирмы "Барс"

В производстве следственного отдела по Центральному округу Тюмени находится уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам руководством ООО ПФ "Барс". С сентября по декабрь 2015 года деньги недополучили не менее 309 работников. Сумма долга составила более полумиллиона рублей.
27 ноября с 10 до 11 часов и. о. руководителя следственного управления СК по Тюменской области Ахмед Асхабов проведет личный прием граждан, состоявших в трудовых отношениях с "Барсом". Обратиться с подтверждающими документами нужно в здание следственного управления СК по Тюменской области по адресу ул. Шиллера, 44.
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