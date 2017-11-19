Тюменская область – лидер УФО по урожайности зерна

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Тюменской области в первоначально оприходованном весе превысил 1,7 миллиона тонн при урожайности 25,4 ц/га, что является самым высоким показателем среди регионов Уральского федерального округа.

В 2016 году этот показатель составил 1,4 миллиона тонн. В весе после доработки собрано почти 1,6 миллиона тонн (в 2016 году – около 1,3 миллиона тонн), пишет "Тюменская линия".

Наибольший валовой сбор обеспечили хозяйства Ишимского муниципального района (200,3 тыс. тонн), Заводоуковского городского округа (193,7 тыс. тонн), Исетского муниципального района (147,6 тыс. тонн).

Наиболее высокая урожайность отмечается в Заводоуковском городской округ (35,3 ц/га), Упоровском муниципальном районе (28,2 ц/га), Тюменском муниципальном районе (27,5 ц/га). Урожайность по Уральскому федеральному округу составляет 20,2 ц/га). Внутриобластная потребность в зерне (1 млн 230 тыс. тонн) обеспечивается полностью.

Валовой сбор картофеля в этом году составил 231,4 тыс. тонн. при урожайности 265 ц/га. В 2016 году было собрано картофеля 185,1 тыс. тонн. Наибольший валовой сбор обеспечили хозяйства Упоровского муниципального района (92,6 тыс. тонн). Наиболее высокая урожайность отмечается в Юргинском муниципальном районе (401 ц/ra) и в Упоровском муниципальном районе (373 ц/га).