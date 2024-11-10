Сев озимых культур под урожай 2025 года завершили в трех районах Тюменской области

В Исетском, Юргинском и Ялуторовском районах на площади около 2000 га высеяли озимую рожь, пшеницу и тритикале. Специалистами филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области проверено на соответствие требованиям ГОСТа 329,05 тонн семян, весь семенной материал кондиционный.
Среди озимых культур, наибольший объем высеянных семян у ржи – 54%, пшеницы – 36% и тритикале 10%.
Сортовой состав озимой мягкой пшеницы представлен сортами Новосибирская 51, Скипетр; озимой ржи – Влада, Памяти Кунакбаева и озимой тритикале – СИРС 57. Высеянные озимые зерновые культуры представлены семенами отечественной селекции, - сообщает АиФ-Тюмень.
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