Урожай зерновых и зернобобовых культур в Тюменской области в 2023 году составил 1,544 млн тонн

В регионе подвели окончательные итоги сбора урожая зерновых и зернобобовых культур. После доработки валовой сбор составил почти 1 миллион 544 тысячи тонн, сообщает уточненные данные по урожаю департамент АПК.

Самый весомый край "каравая-2023" по объему принадлежит хозяйствам Ишимского района: здесь обмолотили почти 202 тысячи тонн зерна.

Средняя урожайность по всей области также после доработки составила более 21 центнера с гектара. Выше всех в среднем собирали хозяйства Заводоуковского городского округа — 28,3 ц/га. А лидерами стали аграрии предприятия "Падунское", собрав почти 41 центнер с гектара.

Основные зерновые и зернобобовые культуры, которые сеют в Тюменской области: пшеница, овес, ячмень, горох, кукуруза.