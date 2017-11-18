Тюмень выдвинула идею "доходных домов" на федеральный уровень

Власти Тюменской области представили Совету Федерации предложения по внесению изменений в федеральное законодательство в рамках концепции строительства доступного арендного жилья, пишет "Тюмeнская линия".

Напомним, разработанные в правительстве Тюменской области предложения об использовании концессионных механизмов для строительства последующей эксплуатации наемных многоквартирных домов, все квартиры в которых будут находиться в собственности региона или муниципалитета, делают этот бизнес привлекательным для инвесторов. По словам заместителя губернатора Вячеслава Вахрина, тюменским проектом уже заинтересовались несколько крупных банков. Инвесторы ждут необходимых изменений в законах.

"Тюменская область внесла не просто предложения о внесении изменений в законодательство, а конкретные, грамотно разработанные законопроекты. Для многих людей арендные дома могут стать альтернативой длительному накоплению средств на приобретение жилья. Развитие рынка арендного жилья позволит оживить инвестиционную активность в реальном секторе экономики, будет способствовать его интеграции с финансовыми институтами, обеспечит переход имущества к наиболее эффективному собственнику", - считает председателя комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров.

После дней Тюменской области в Совете Федерации РФ тюменской концепцией строительства арендного жилья активно заинтересовались в Пермском крае, Бурятии и многих других регионах страны.