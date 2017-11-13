В Тюмени заинтересованным в IT-бизнесе помогут обрести команду

С 17–19 ноября Тюменский технопарк примет на своей площадке проект "Harvest", реализуемый Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ).

В течение трех дней эксперты ФРИИ и действующие предприниматели будут помогать IT-стартапам сделать успешный и конкурентоспособный бизнес. К участию организаторы приглашают не только действующие стартапы, но и специалистов- маркетологов, программистов, дизайнеров, которые еще не нашли свою идею для бизнеса и хотят присоединиться к уже существующим IT-командам, а также предпринимателей, желающих найти бизнес-партнера.

Участники проекта на практике познакомятся с методиками customer development и бережливого стартапа, инструментами прототипирования и бизнес-моделирования, смогут улучшить навыки работы в команде и другие умения, необходимые для развития бизнеса, а также получат обратную связь от успешных предпринимателей, экспертов и сотрудников лучшего в Европе акселератора и венчурного фонда ФРИИ, рассказывают в "Агентстве инфраструктурного развития Тюменской области".

"Секрет эффективности "Harvest" в идеальном балансе между методическим материалом в виде мастер-классов и практическими заданиями, с помощью которых участники приближают их собственный,а не гипотетический стартап к состоянию бизнеса. Мы ждем в Тюмени команды с продажами, с прототипами и даже без них", — отмечает руководитель отдела регионального маркетинга и развития ФРИИ Дарья Шубина.

Более чем за пять лет существования проект помог стать полноценными бизнесами десяткам компаний. Самые известные стартапы из портфеля ФРИИ, прошедшие "Harvest", это Chibbis, Сметус, Altair Fulldome cinema, MMOGUARD.