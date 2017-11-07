Тюменьагро планирует увеличить производство тепличных овощей в два раза

При содействии администрации Тюменского района и правительства Тюменской области "Тюменьагро" готовится к строительству третьей очереди тепличного комплекса в Тюменском районе. В рамках проекта будет создано до 300 рабочих мест, мощность комплекса - 12 тысяч тонн овощей и зелени в год. Инвестиции составят более трех миллиардов рублей.

Первая очередь тепличного комплекса в деревне Нариманово Тюменского района введена в эксплуатацию в 2016 году, вторая - в марте этого года. Общий объем инвестиций составил 3,6 млрд рублей, работу получили 330 человек. Сейчас предприятие вышло на проектную мощность и производит 12 тысяч тонн овощей и зелени в год.

Со стороны областных и районных властей инвестпроекту оказана комплексная государственная поддержка. Она заключалась в субсидировании части затрат на строительство, а также в содействии при прохождении разрешительных процедур, а также в части быстрого и комфортного решения вопросов по предоставлению и оформлению земли, получению технических условий, разрешений на строительство, актов ввода в эксплуатацию, отмечают в пресс-службе губернатора.

"Обеспечение продовольственной безопасности - важная задача, поставленная президентом страны. Поэтому проекты в сфере АПК находятся на особом контроле. Инвестор готов возвести третью очередь комбината. Мы поддерживаем это решение, окажем необходимое содействие. Убежден, совместными усилиями проект будет успешно реализован", — заявил Владимир Якушев.

Отметим, в 2017 году в Тюменской области реализовано 12 крупных инвестиционных проектов.