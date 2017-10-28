Тюменский "Стеклотех" обновит оборудование

Итальянские специалисты помогут установить и наладить работу новых печей на тюменском заводе "Стеклотех", сообщили в пресс-службе губернатора.

По словам генерального директора завода Елены Острягиной, нынешняя инвестиционная деятельность стала возможна благодаря существенной помощи областных властей на первоначальном этапе:

"Налоговые льготы помогли "Стеклотеху" встать на ноги, и теперь мы стабильно работающее производство, где создано пятьсот рабочих мест. Если на стадии открытия завода у нас было много иногородних специалистов, то сейчас вакансии заняты тюменцами".

Замена печей станет новым этапом в развитии завода.

"В этом году мы уже поставили третью линию для изготовления облегченных бутылок, но самым трудоемким станет замена печей. Это сердце завода, но и оно постепенно вырабатывает свой ресурс. За семь лет с начала работы "Стеклотеха" многое поменялось в техническом плане. Поэтому будем устанавливать современные печи с большей производительностью,- говорит Елена Острягина.

Сейчас завод поставляет продукцию от центральных регионов России до Дальнего Востока, а также в Казахстан и Киргизию.