Упавляющие компании не справляются с уборкой снега в тюменских дворах

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Замечание в адрес управляющих компаний и ТСЖ озвучил глава Тюмени Александр Моор на заседании оперативного штаба 25 октября.

Из 2 790 дворов к вечеру убрано полностью только 14% территорий. Днем УК и ТСЖ задействовали на расчистке дворов 169 единиц техники. По факту вывезено 25 куб. метров снега.

МБУ"Тюменьгормост" доложил, что за сутки на полигон в целом с города принято более 7 тысяч кубов снега. Организация готова с 26 октября по 1 ноября принимать снег от управляющих компаний в оперативном порядке, по талонам без оплаты.

Глава администрации поддержал предложение Тюменьгормоста с одним условием: помощь УК и ТСЖ должна быть адресной, то есть принимать снег в этот "льготный период" будут в соответствии с представленными в управы управляющими организациями графиками уборки придомовых территорий.